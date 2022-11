Copa do Mundo de 2022: Chip na bola não indica toque de Cristiano Ronaldo em gol contra o Uruguai

A tecnologia foi usada mais uma vez na Copa do Mundo de 2022. O chip presente em todas as bolas usadas no Mundial no Catar indicou que Cristiano Ronaldo não é o autor do primeiro gol de Portugal na vitória sobre o Uruguai. A fabricante do material disse, por meio de nota, que os dados não mostram qualquer contato de CR7 com a bola após o cruzamento de Bruno Fernandes, considerado oficialmente o autor do gol pela Fifa.

A tecnologia foi desenvolvida pela Adidas, fabricante da bola da Copa do Mundo, em conjunto com a Fifa. Um sensor está no centro de todas as bolas usadas e é capaz de detectar qualquer toque, com 500 medições por segundo. Esses dados vão diretamente para a cabine do VAR, que toma a decisão sobre os posicionamentos dos atletas a partir do exato momento do passe.

Após a bola na rede, Cristiano Ronaldo comemorou o que seria seu nono gol em Copas do Mundo, igualando o recorde português de Eusébio. Porém, após análise do vídeo, foi definido que o craque não tocou na bola, sendo o gol creditado a Bruno Fernandes.

CR7 também é o maior artilheiro entre todas as seleções nacionais no futebol masculino, com 117 gols marcados por Portugal até o início da Copa do Catar.