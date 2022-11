Copa do Mundo 2022: Torcedor que invadiu jogo entre Portugal e Uruguai é banido do mundial

Durante a partida entre Portugal e Uruguai, no estádio Lusail, pela Copa do Mundo 2022, o italiano Mario Ferri invadiu o campo com uma bandeira do movimento LGBTQIA+ e com uma camisa com mensagens de apoio à Ucrânia e às mulheres iranianas. Nesta terça-feira (29), o Comitê Supremo para Entregas e Legados da Copa do Mundo da FIFA (Federação Internacional de Futebol) decidiu que o torcedor foi banido do Mundial do Catar.

O italiano teve o Hayya Card, uma espécie de autorização para que os torcedores entre na Copa do Catar, foi cancelado e agora ele não poderá entrar em nenhum estádio da competição.

“Após a invasão de campo na última noite durante a partida entre Portugal e Uruguai, podemos confirmar que o indivíduo envolvido foi liberado logo após ser removido do campo. Sua embaixada foi informada. Como consequência de suas ações, e como de praxe, seu Hayya Card foi cancelado e ele foi banido de estar em futuras partidas neste torneio”, disse o comunicado do Comitê Supremo para Entregas e Legados da Copa do Mundo.

Esta não é a primeira vez que Mario Ferri invade o gramado em uma Copa do Mundo. Ele também invadiu a partida entre Bélgica e Estados Unidos, no mundial realizado no Brasil. Após o episódio, Ferri havia sido liberado pelas autoridades do Catar e depois recebeu a punição da FIFA.

O italiano cruzou o campo com a bandeira do movimento LGBTQIA+ e com uma camisa que tinha as frases: “Salve a Ucrânia” e “Respeito para mulheres iranianas”.

O Catar é fortemente criticado por conta dos problemas relacionados aos direitos humanos, como a criminalização da homoafetividade e a falta de direitos das mulheres. A FIFA proibiu que seleções e o público fizessem qualquer tipo de manifestação com as cores do movimento LGBTQIA+.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)