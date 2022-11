Cristiano Ronaldo está perto de assinar com Al Nassr e pode ganhar R$ 1 bilhão por ano, diz jornal

O astro da Seleção Portuguesa, Cristiano Ronaldo, teve o contrato com o Manchester United rescindido durante a Copa do Mundo do Catar. Mas, parece que o jogador não ficará sem clube por muito tempo. Segundo o jornal “Marca”, o atacante está próximo de assinar com Al Nassr, da Arabia Saudita. De acordo com a publicação, o time árabe fez uma proposta "irrecusável" ao atleta português de 200 milhões de euros, cerca de R$ 1, 09 bilhão, por ano.

O jornal explicou que o valor seria o total, entre salário e acordos de publicidade. Com isso, o CR7 estaria “perto de fechar” com o Al Nassr um contrato por dois anos e meio, que seria até junho de 2025.

VEJA MAIS

Cristiano Ronaldo está com 37 anos. De acordo com o "Marca", o jogador “estaria decidido a rebaixar o nível competitivo”, já que suas opções no futebol europeu acabaram. Se assinasse com o clube, o atacante encaminharia a sua aposentadoria e teria muitos benefícios econômicos -- que nenhuma outra equipe deve oferecer.

O Al Nassr já possui alguns jogadores conhecidos, como o brasileiro Talisca, o colombiano Ospina e o camaronês Aboubakar, todos os atletas já tiveram passagem por clubes europeus.

Conhecido pelo forte investimento dos sheiks, o futebol árabe estaria buscando se desenvolver novamente. Assim, ter Cristiano Ronaldo na liga local daria muita visibilidade para a modalidade no país.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)