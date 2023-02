Estrela do Bayern, João Cancelo, declara ser fã de Racionais MC’s

Com gol de Kingsley Coman, o Bayern de Munique venceu o PSG por 1x0 no jogo de ida das oitavas de final da Champions League. Após a vitória, o lateral-direito português João Cancelo declarou, em entrevista, ser um grande fã do grupo de brasileiro de rap Racionais MC's.

“Eu também venho da rua, é uma das minhas bandas preferidas. Adoro o que eles cantam, tive amigos na mesma situação. Uma das minhas músicas preferidas é 'A vida é desafio'. Escuto música brasileira e Racionais é uma das minhas favoritas”, disse o jogador durante a entrevista.

O tema foi trazido à tona pelo repórter ao falar sobre uma foto que Cancelo postou em uma rede social com a letra de uma música do Racionais.

VEJA MAIS

O lateral foi titular na partida contra o PSG e revelou a “fórmula” para parar a dupla Neymar e Messi, que também foram titulares no Paris Saint-Germain, mas não conseguiram marcar.

“A partir do momento que cheguei aqui vejo que a mentalidade alemã é de trabalhar em equipe. E é isso que tentamos fazer. Claro que Neymar e Messi são dois dos melhores jogadores do mundo, têm um talento enorme. E só podemos contrariar isso trabalhando como equipe. Fizemos isso e acabou correndo bem. Esperamos que na volta ocorra o mesmo”, disse o português em entrevista.

Cancelo trocou o Manchester City pelo Bayern de Munique após a Copa do Mundo do Catar, o clube alemão acertou a chegada do jogador por empréstimo até o fim da temporada, com a possibilidade de compra fixada em 61 milhões de libras (R$382 milhões).