Em crise no PSG, Neymar é oferecido ao Chelsea por mais de R$ 300 milhões, diz jornal

A permanência de Neymar no PSG se torna cada dia mais improvável. O clube francês ofereceu o brasileiro ao Chelsea, segundo informações do portal Le Parisien. A apuração indica que o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, teria estipulado um valor de 60 milhões de euros (R$ 334,6 milhões) para que os Blues levem o jogador.

A notícia surge após o brasileiro ser criticado pela má atuação diante do Bayern de Munique, em jogo válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Desde 2017 no PSG, o atacante de 31 anos coleciona 12 taças, sendo quatro do Campeonato Francês.

O oferecimento ao Chelsea não é novidade. De acordo com a imprensa francesa, Neymar estaria sendo oferecido a clubes ricos, como o Manchester City. No entanto, o alto salário do jogador - R$ 155 milhões livres de impostos - teria atrapalhado o negócio.