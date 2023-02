Neymar encabeça lista de jogadores insatisfeitos com formação do PSG

O clima nos bastidores do PSG não é um dos melhores no momento. Após perder na Champions League e no Campeonato Francês, a tensão no time só está aumentando. Segundo informações do jornal L’Équipe, alguns jogadores do PSG estão insatisfeitos com a formação do time para a temporada.

De acordo com o portal, uma fonte revelou que a dispensa de algumas peças não foram bem vistas por jogadores de longa data, além da chegada de novos atletas, que seriam abaixo do nível da equipe.

O camisa 10 do time parisiense, Neymar, ainda foi visto criticando o jogador Vitinha durante a derrota para o Monaco.

VEJA MAIS

“Eles não entendem como o PSG deixou Paredes, Gueye e Draxler saírem para contratar Vitinha, Fabián Ruiz e Carlos Soler”, afirmou um funcionário anônimo.

Outros jogadores além de Neymar também estariam insatisfeitos como Marquinhos, Lionel Messi e Presnel Kimpembe. O Paris Saint-Germain volta aos gramados neste domingo, (19/02), na partida contra o Lille.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)