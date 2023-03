Convocação da Seleção Argentina é divulgada com Messi e nomes diferentes da Copa do Catar; veja

Nesta sexta-feira (3), o técnico argentino Lionel Scalone, divulgou a lista de convocação para os amistosos contra o Panamá e o Curaçao, nos dias 22 e 28 de março. Os jogos irão acontecer em Buenos Aires e Santiago del Estero. Na lista, Lionel Messi volta a vestir a camisa 10 da Seleção Argentina junto com alguns outros nomes que conquistaram a Copa do Mundo de 2022.

Confira





A lista com novas composições traz Alejandro Garnacho, de 18 anos, jogador do Manchester United. Além de jogadores que disputaram o Sul-Americano Sub-20, como o meio-campista Máximo Perrone, do Manchester City; Facundo Buonanotte, meia do Brighton; o meia-atacante Valentín Carboni, do Inter de Milão.



Na última segunda-feira (27), a Associação de Futebol da Argentina (AFA), divulgou a renovação do contrato do técnico Lionel Scalone, após a vitória na Copa do Catar. Scalone deve comandar a delegação até 2026.

Desde que assumiu a Seleção Argentina, em 2018, Scalone só sofreu 5 derrotas em 57 jogos, o restante foram 40 vitórias e 12 empates, além da maior conquista, o título de campeão do mundo, depois de 36 anos sem a Seleção vencer uma Copa.