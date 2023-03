Messi presenteia jogadores da Seleção Argentina com celulares banhados a ouro

O capitão da Seleção Argentina, Lionel Messi, resolveu presentear os companheiros de time que foram campeões da Copa do Mundo do Catar junto dele. Para isso, a lembrança que o atacante escolheu não foi nada singela: ele encomendou 35 celulares, no modelo iPhone 14, banhados a ouro e personalizados exclusivamente para cada jogador da delegação.



Segundo o portal inglês, The Sun, o craque teve que desembolsar 210 mil euros (cerca de R$1 milhão) para encomendar os modelos. A empresa iDesign Gold, responsável por produzir os presentes, revelou que o jogador pediu que os modelos personalizados fossem banhados a ouro 24 quilates. O CEO da empresa, Benjamin Lyons, revelou que Messi procurava um presente diferente para os colegas.

“É um dos nossos clientes mais leais e entrou em contato depois da final da Copa do Mundo. Disse que queria um presente especial para celebrar a incrível vitória, mas não queria os relógios habituais. Então, sugeri isso e a ideia o encantou”, disse.

Cada aparelho possui o nome do jogador, número da camisa na Seleção e o escudo da Associação do Futebol Argentino (AFA), além da frase “Campeões da Copa do Mundo 2022”.







Messi junto da Seleção Argentina conquistou a Copa do Mundo de 2022, depois de derrotar a França na final durante a cobrança dos pênaltis. Depois disso, o atacante foi eleito o ‘Melhor Jogador do Mundo’ no prêmio Fifa The Best.



