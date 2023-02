Campeão na Copa do Catar, goleiro da Argentina vai leiloar luvas que usou durante a competição

O goleiro argentino Emiliano Martínez, ou, como é mais conhecido, Dibu Martínez, vai leiloar as luvas que usou durante a Copa do Mundo do Catar para apoiar a luta contra o câncer infantil. Todo o valor arrecadado será doado para o Hospital Pediátrico Garrahan de Buenos Aires.

Atualmente jogando no Aston Villa, da Inglaterra, o goleiro gravou um vídeo publicado em uma rede social, assinando o par de luvas que será leiloado. Para dar lances no leilão é necessário entrar no site Bidbit Auctions.

“Aqui vou assinar minhas luvas que usei na Copa do Mundo para o pessoal da Oncologia do Hospital Garrahan. Espero um dia visitá-los”, disse no vídeo.

Confira:

O campeão do mundo argentino é um dos três goleiros indicados para o prêmio de melhor goleiro do mundo no Fifa The Best. Seus concorrentes são o belga Thibaut Courtois, vencedor da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, e o marroquino Yassine Bounou, que alcançou o quarto lugar na Copa do Mundo com a seleção marroquina. A premiação terá o resultado divulgado no dia 27 de fevereiro, em Paris.