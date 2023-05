Torcedores do Barça gritam nome de Messi após conquista do Campeonato Espanhol

No último domingo (15), o Barcelona conquistou o Campeonato Espanhol pela 27ª vez, após derrotar o Espanyol por 4 a 2. No entanto, não foi o nome de nenhum dos atuais jogadores que a torcida gritou nas comemorações, mas sim o de Lionel Messi, ex-Barça que atualmente joga no PSG.

Em um vídeo, gravado nas ruas de Barcelona, é possível ouvir os torcedores gritarem o nome do atacante argentino em meio as comemorações.

Logo após o título, em entrevista, o presidente do clube catalão, Joan Laporta, afirmou que está fazendo de tudo para que Messi volte ao Camp Nou, após deixar o PSG.

“Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para trazer o Messi de volta”, afirmou o dirigente.

Messi está no final do contrato com o PSG, e além do Barcelona, outros clubes estão “lutando” para ter o campeão do mundo e vencedor do Fifa The Best, em suas equipes, como o Al-Hilal, da Arábia Saudita e o Inter Miami, dos Estados Unidos, que parecem bem dispostos a pagar caro pelo atacante.