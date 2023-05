Messi na Arábia Saudita? Mesmo com supostas negociações, futuro do craque ainda é incerto

O futuro indefinido de Lionel Messi está gerando especulações e afirmações de vários lados. Com clubes como Al Hilal, Barcelona e até mesmo o Palmeiras, possivelmente em vista do craque, os jornais espanhóis fazem diversas suposições, e com o programa “El Chiringuito” não foi diferente, eles afirmaram que o craque argentino aceitou a proposta de ir jogar do Al Hilal, da Arábia Saudita.

No entanto, a informação foi desmentida logo em seguida por diversos outros portais noticiosos espanhóis e argentinos, que afirmaram que o craque deve se concentrar em jogar com o PSG até o fim da temporada, e só depois vai pensar no futuro clube.



VEJA MAIS



Mas a possível negociação com o Al Hilal, não é completamente infundada. O jogador fez uma viagem à Arábia Saudita, no início do mês, junto com a esposa Antonela e os filhos, sem a permissão do PSG, o que rendeu ao craque uma suspensão como punição. Messi também foi alvo de protestos de torcedores insatisfeitos com o time francês.

Na última sexta-feira (5) o atacante fez um vídeo pedindo desculpas ao clube e aos companheiros de elenco pela viagem. O pedido teria sido bem recebido pela diretoria, assim a suspensão do argentino foi diminuída e ele voltou a treinar nesta segunda-feira (8).



“Achei que teríamos um dia de folga depois do jogo (de domingo, contra o Lorient), como sempre. Eu tinha essa viagem organizada e não consegui cancelá-la. Eu já tinha cancelado antes. Peço desculpas aos meus companheiros e aguardo o que o clube quer fazer comigo”, dizia Messi no vídeo.

Messi deve treinar novamente na terça-feira (9), desta vez com os companheiros de time que estavam de folga nesta segunda, já em preparação para o jogo contra o Ajaccio, no sábado (13). Apesar da insatisfação da torcida, o PSG lidera a classificação do Campeonato Francês com 78 pontos, seis a mais que o Lens, segundo colocado.