Messi segue roteiro de viagem para Arábia Saudita mesmo após suspensão do PSG

Nesta terça-feira (02), foi noticiado pela imprensa francesa que Messi teria levado uma punição do PSG por duas semanas devido à uma viagem para a Arábia Saudita não comunicada ao time. O argentino, embaixador de turismo no país, seguiu o roteiro de viagem com a família mesmo após a punição dada pelo time francês.

A terça-feira era dia de folga do craque argentino, que viajou um dia anterior para o Oriente Médio. Entretanto, o clube não recebeu comunicação da viagem ou ausência no treino, o que foi motivo o suficiente para a suspensão de duas semanas, que também desconta o salário do jogador. Até o momento, o time não comunicou a punição oficialmente e Messi não se pronunciou.

Pela manhã desta quarta-feira, fotos de Messi e sua família se divertindo em Riade, capital do país, foram compartilhadas nas redes sociais por Ahmed Al Khateeb, ministro do Turismo da Arábia Saudita. “Messi e sua família se deliciaram com uma grande seleção de cozinha internacional e uma luxuosa experiência de compras em #ViaRiyadh”, escreveu.

Ainda segundo a imprensa francesa, a situação teria sido mais um motivo para o PSG não renovar o contrato do argentino, que permanece no clube até junho deste ano. Com a ausência nos próximos dois jogos do time, Messi disputa apenas três jogos nesta temporada, nas três últimas rodadas do campeonato francês.

