Vinicius Junior é o melhor driblador jovem no mundo, diz estudo

O atacante brasileiro Vinicius Junior foi eleito pelo estudo do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte como o melhor driblador jovem na categoria sub-23, do mundo. O levantamento feito na fundação foi divulgado nesta quarta-feira (3) e deu destaque aos atletas que jogaram mais de 1,5 mil minutos em partidas de ligas nacionais em 2022.

Para a análise, o centro utilizou os dados da plataforma Wyscout, empresa italiana criada para avaliar partidas de futebol. A ordem exibida no ranking foi feita a partir da frequência e o percentual de dribles bem sucedidos pelos atletas, assim como o nível do próprio time e da equipe enfrentada em campo.

De acordo com o estudo, Vinicius Junior obteve um drible bem sucedido a cada 15 minutos e 32 segundos, no ano passado. Desta forma, o atacante alcançou 50,3% de sucesso nas partidas e conquistou o primeiro lugar pelos jogos disputados na La Liga, campeonato classificado como de nível elevado pelo CIES, o que o levou ao ao topo do ranking.

Além do atacante do Real Madrid, outros cinco brasileiros integram a lista de melhores dribladores do mundo. Confira:

Vinicius Jr. (Real Madrid) - 15min32s - 50,3% - 1,33; Ângelo (Santos) - 13min56s - 64,25 - 0,8; Jamal Musiala (Bayern) - 20min14s - 60,1% - 1,17; Mohammed Kudus (Ajax) - 18min10s - 76,9% - 0,79; Rodrygo (Real Madrid) - 25min42s - 61,1% - 1,32; Luiz Henrique (Betis) - 21min41s - 60,5% - 1,03; Khvicha Kvaratskhelia (Napoli) - 19min06s - 47,5% - 1,13; Facundo Buonanotte (Brighton) - 18min - 62,5% - 0,76; Nico Williams (Athletic Bilbao) - 22min42s - 53,6% - 1,07; Phil Foden (Manchester City) - 31min51s - 61,6% - 1,3; Vicente Taborda (Platense) - 19min23s - 65,9% - 0,72; Cristian Olivera (Boston River) - 12min43s - 56% - 0,55; Michael Olise (Crystal Palace) - 24min05s - 58,5% - 1; Gabriel Martinelli (Arsenal) - 29min10s - 55,3% - 1,22; Yerémi Pino (Villarreal) - 31min57s - 66,7% - 1,1; Parfait Guiagon (Maccabi Tel Aviv) - 14min55s - 57,4% - 0,58; Olakunle Olusegun (FC Krasnodar) - 19min01s - 58,7% - 0,71; Lee Kang-in (Mallorca) - 28min46s - 66,7% - 0,95; David Costa (Lens) - 28min03s - 69,4% - 0,87; Bukayo Saka (Arsenal) - 31min04s - 54,4% - 1,22.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)