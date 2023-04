Real Madrid goleia o Barcelona e avança para a final da Copa do Rei; veja o gol de Vinicius Junior

O Real Madrid goleou o Barcelona nesta quarta-feira (5), pelo placar de 4x0, em partida válida pela semifinal da Copa do Rei. O atacante brasileiro Vinicius Junior, 22 anos, e o francês Karim Benzema, 35 anos, marcaram na vitória do clube da capital sobre seu maior rival na Espanha.

No início do mês de março, o Barcelona havia ganhado do Real Madrid pelo placar de 1x0, na primeira partida da semifinal da competição. Nesta quarta-feira, os Merengues viraram no placar agregado, após a vitória por 4x0, com um gol de Vini Jr. e três gols de Benzema, um deles de pênalti.

Com isso, o Real Madrid avança para a final da Copa do Rei e vai enfrentar o Osasuna. A equipe não conquista o título da competição desde a temporada 2013/14, quando era comandada pelo treinador Carlo Ancelotti, 63 anos, a frente do clube novamente nesta temporada.

Vale lembrar que o Real Madrid foi derrotado pelo Barcelona nos últimos três duelos entre as equipes: final da Supercopa Espanhola (3x1), primeira partida da semifinal da Copa do Rei (1x0) e em partida válida pelo Campeonato Espanhol (2x1).

Na vitória de hoje, a dupla de ataque brilhou, com Benzema marcando um hat-trick e dando passe para Vinicius Junior marcar. Veja o gol do brasileiro:

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)