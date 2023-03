Pai de Messi vai reunir com dirigentes do Barcelona para tratar de possível retorno do atacante

Sem avanços na negociação de uma possível renovação com o PSG, o destino de Lionel Messi permanece incerto. Enquanto isso, os rumores de um retorno do atacante ao Barcelona só aumentam e um suposto encontro de Jorge Messi, pai do jogador, com os dirigentes do clube alimentam a esperança dos torcedores.

Segundo a Catalunya Rádio, Jorge Messi deve encontrar os dirigentes do Barça nos próximos dias para tratar da possível volta do filho ao clube, além de discutir uma homenagem planejada para o camisa 10 da Seleção Argentina.



Em uma entrevista recente, o presidente do Barça, Joan Laporta, declarou que o clube deve se esforçar para melhorar o relacionamento com o atacante e aproveitou para elogiar a passagem de Messi pelo Barça.

“Tenho que encontrar uma maneira de melhorar o relacionamento atual de Messi com o Barça. Ele sabe que as portas do Barça estão abertas. Ele foi o jogador mais importante da história do Barça. Mas, tenho que ter cuidado com o que falo, Messi é jogador do PSG e tenho que ter respeito”, disse o dirigente.

O vínculo de Messi com o PSG vai até junho deste ano, e até o momento nenhum andamento de uma possível renovação com o clube francês foi anunciado, o que indica que Messi deve sair em breve e já pode assinar um pré-contrato com outro clube.