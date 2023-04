Vinícius Júnior depõe na Justiça da Espanha após caso de racismo

O brasileiro Vinícius Júnior depôs à Justiça Espanhola, nesta terça-feira (4), sobre as ofensas racistas que recebeu durante a partida Real Madrid x Mallorca, realizada no dia 5 de fevereiro, pelo Campeonato Espanhol.

Segundo informações do jornal 'Ultima Hora Mallorca’, Vini Jr. teria prestado um breve depoimento através de uma videoconferência diante da juíza Martina Mora, titular do Tribunal de Instrução 3 de Palma.

No depoimento, o jogador da Seleção Brasileira admitiu não ter ouvido os insultos racistas durante a partida, mas acompanhou por vídeo e fez questão de cobrar a punição do torcedor que cometeu o crime.

As ofensas racistas direcionadas a Vinícius foram registradas em vídeo e divulgado pelo canal ‘DAZN’. Na gravação, um torcedor do Mallorca exclama que Vinícius é um macaco. “Vinicius, macaco! É um pu** macaco”, diz.

Os vídeos foram incluídos na acusação contra o torcedor, que compareceu no tribunal, admitiu as ofensas e se desculpou com a juíza. O torcedor também está sendo investigado pela polícia espanhola por crime de ódio, foi multado em 4 mil euros, banido como sócio-torcedor do clube e está proibido de comparecer em eventos esportivos por 1 ano.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)