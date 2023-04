Torcedor do Ceará acusado de racismo em estádio é banido pelo clube; vídeo

O torcedor do Ceará que foi flagrado fazendo gestos racistas para a torcida do Fortaleza durante o clássico da última segunda (1º) foi identificado pelo clube e está impedido de comprar ingressos para assistir aos jogos do Vozão no estádio.

O vídeo onde o torcedor aparece tendo atitudes racistas viralizou nas redes sociais. Veja:

Após o ocorrido, o homem, que teve seus dados identificados pelo clube, chegou a ser retirado das arquibancadas pela polícia no dia do jogo. Confira:

Em nota, o Ceará afirmou que o torcedor não era sócio do Vozão e que o baniu preventivamente das plataformas de associados, além de impedir que ele possa efetuar a compra de ingressos avulsos para jogos do clube alvinegro:

“Nós somos o Time do Povo e não existe espaço para atitudes racistas na torcida do Ceará. Ser alvinegro é também respeitar a nossa diversidade. De crença, raça ou orientação sexual. Repudiar e combater ações como essa é a nossa obrigação enquanto Clube. Somos todos iguais e atitudes como essa não deveriam ter mais espaço na nossa sociedade”, escreveu o clube.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)