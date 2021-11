Vídeo mostra torcedor do Grêmio fazendo suposto gesto racista contra torcedores do Palmeiras

Um vídeo circulado nas redes sociais mostra um torcedor do Grêmio supostamente imitando um macaco para torcedores do Palmeiras localizados no anel superior da Arena. O gesto foi considerado um ato de racismo pelos rivais: 'Olha lá ele imitando um macaco'. Na sequência das imagens, o palmeirense fala alguns palavrões citando o racismo.

O flagrante foi registrado ontem, na derrota do Grêmio por 3 a 1 para o Palmeiras. Além do possível manifesto racista, torcedores gaúchos protagonizaram cenas de selvageria no estádio. Ao apito final, aficionados invadiram o campo, agrediram seguranças e derrubaram a cabine do VAR.

Nas arquibancadas, gremistas e palmeirenses também refletiram o caos instalado no gramado da Arena do Grêmio. Mesmo separados por uma divisória, torcedores trocaram socos pela parte lateral da separação.

Em penúltimo no Campeonato Brasileiro, a equipe de Vagner Mancini soma 26 pontos.

Vale lembrar que em 2014, o Grêmio foi excluído da Copa do Brasil após insultos racistas contra o goleiro Aranha, do Santos, serem entoados na casa tricolor.