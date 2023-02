Torcedor é punido com multa de R$ 22 mil e sanção em estádios após ataque racista contra Vini Jr.

No dia 5 de fevereiro, durante o jogo entre Real Madrid e Mallorca, pelo Campeonato Espanhol, o brasileiro Vinicius Jr. foi vítima de ofensas racistas de um torcedor do time rival. Depois de 20 dias, a Comissão Estatal contra Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Esporte da Espanha definiu a punição: multa de R$22 mil e suspensão da presença do torcedor nos estádios por 12 meses.

A decisão da Comissão foi divulgada nesta terça-feira (28), com propostas também para punições em outros casos.

O homem, de 20 anos, já havia sido punido pelo Mallorca, time para o qual estava torcendo no dia do ocorrido, ele foi proibido de frequentar o Estádio Son Moix. O mesmo torcedor também xingou o nigeriano Chukwueze, do Villarreal.

VEJA MAIS



A polícia espanhola também já havia proposto uma punição com o pagamento de uma multa de 3 mil euros e o banimento do torcedor em estádios por 6 meses. No entanto, a Comissão decidiu pelo aumento das penas.

A LaLiga já havia denunciado os ataques racistas no dia 14 de fevereiro e, no relatório, declarou que o homem chamou o atacante brasileiro de “macaco”. Imagens da transmissão do DAZN também flagraram o torcedor.

Por conta da frequência de casos, a Liga decidiu criar uma comissão especial para cuidar dos casos de racismo contra Vini Jr., que passaram a ser mais frequentes. A estratégia é contar com inspetores, em cada jogo do Real Madrid pela Liga Espanhola, nos setores mais problemáticos de cada estádio.