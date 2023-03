Vinicius Junior é o jogador mais valioso do Brasil, aponta site; Neymar sofre desvalorização

O atacante brasileiro Vinicius Junior (22) continua sendo o jogador mais caro do país, após atualização do portal Transfermarkt. Neymar (31), o camisa 10 da seleção brasileira, sofreu uma desvalorização e é apenas o 4º jogador mais caro do Brasil, atrás de Rodrygo (22) e Gabriel Jesus (25).

VEJA MAIS

Vinicius Junior aparece no topo entre os jogadores mais caros do mundo. O jogador é avaliado como o terceiro mais valioso, atrás apenas do francês Kylian Mbappé (24), que tem o salário mais caro do futebol europeu, e do norueguês Erling Haaland (22), atualmente no Manchester City e artilheiro da atual temporada da Champions League.

Todos os dez jogadores brasileiros mais valiosos atuam na Europa. Veja quais são:

Vinicius Junior (Real Madrid) - 120 milhões de euros;

Rodrygo (Real Madrid) - 80 milhões de euros;

Gabriel Jesus (Arsenal) - 75 milhões de euros;

Neymar (PSG) - 70 milhões de euros;

Marquinhos (PSG) - 70 milhões de euros;

Eder Militão (Real Madrid) - 70 milhões de euros;

Antony (Manchester United) - 70 milhões de euros;

Gabriel Martinelli (Arsenal) - 70 milhões de euros;

Bruno Guimarães (Newcastle United) - 65 milhões de euros;

Richarlison (Tottenham) - 55 milhões de euros.

Vale lembrar que Neymar está afastado dos gramados desde fevereiro e não deve mais jogar nesta temporada por conta de uma lesão no tornozelo direito, onde precisou realizar uma cirurgia. O jogador ainda mantém o status de segundo maior salário da Europa, atrás apenas do seu colega de equipe Mbappé.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)