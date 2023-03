Neymar lesionado: jogador passará por cirurgia no tornozelo e não retornará nesta temporada

O Paris Saint-Germain anunciou nesta segunda-feira (6), em comunicado via redes sociais, que o atacante brasileiro Neymar Júnior, de 33 anos, precisará passar por uma cirurgia no tornozelo direito e não deve voltar a jogar até o fim da temporada europeia. O craque está fora dos campos desde o dia 20 de fevereiro, quando se machucou na partida contra o Lille, pelo Campeonato Francês.

O atacante teve diversas entorses no tornozelo direito, inclusive durante a Copa do Mundo de 2022, quando Neymar precisou desfalcar a seleção brasileira por dois jogos. Por conta disso, o PSG optou pela realização da cirurgia.

O prazo para a recuperação de Neymar é de três a quatro meses, com a cirurgia ocorrendo ainda nos próximos dias, em um hospital de Doha, no Qatar. Mesmo voltando no menor período possível, o jogador não deve jogar mais nesta temporada. O time francês ainda jogará 12 rodadas pelo campeonato nacional e disputa a vaga para as quartas-de-final da Champions League contra o Bayern, na próxima quarta-feira (8).

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)