Hakimi, jogador do PSG, é indiciado por estupro na França

Nesta sexta-feira (03), o jogador de futebol do PSG Achraf Hakimi, de 24 anos, foi indiciado pelo Ministério Público francês por estupro à uma mulher também de 24 anos. O lateral-direito, que atua no clube desde 2021, foi ouvido em uma audiência com os investigadores da Segurança Territorial de Hautes-de-Sein e lhe foi atribuída uma medida restritiva para com a suposta vítima. Ele nega as acusações.

A suposta violência sexual teria ocorrido na própria casa da mulher, que ainda não foi identificada, em Boulogne-Billancourt, periferia de Paris, na noite do último sábado (25). Ela não quis prestar queixa sobre o caso, porém, autoridades francesas iniciaram uma investigação sobre Hakimi.

Fanny Colin, advogada do atleta, acentua que as acusações feitas ao seu clientes são falsas. “As acusações são falsas. Ele está tranquilo e à disposição da justiça. O clube apoia o jogador, que negou veementemente as acusações e confia na justiça “, disse a defesa, ao jornal Le Parisien

A medida restritiva imposta impede que Hakimi entre em contato com a mulher que o acusa. No entanto, não proíbe que ele deixe a França.

Após a acusação, o jogador marcou presença na premiação do Fifa The Best que ocorreu na última segunda-feira (27), em Paris. O jogador foi premiado ao estar entre os 11 na seleção do ano. O Paris Saint-Germain não se pronunciou sobre o caso.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)