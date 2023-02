Neymar mostra tratamento contra lesão no tornozelo e recebe apoio de Mbappé

No último domingo (19), durante a partida entre PSG e Lille, pelo Campeonato Francês, Neymar sofreu uma nova lesão no tornozelo direito e deixou o gramado amparado por membros do departamento médico e companheiros do time. Em uma postagem nas redes sociais nesta segunda-feira (20), o jogador não fez questão de esconder que está chateado com a lesão durante o momento decisivo da temporada.

“De novo e de novo”, escreveu na publicação com uma foto do pé direito.

"De novo e de novo", escreveu o jogador em publicação. (Arquivo / @neymarjr)

O companheiro de time de Neymar, o francês Kylian Mbappé, postou também uma foto dos dois e escreveu uma mensagem de apoio para o camisa 10 do time. “Fique forte. Todo o time está esperando por você logo. Vamos lá, irmão”, escreveu o francês. A mensagem foi repostada por Neymar.

O atacante brasileiro acabou machucado logo no início do segundo tempo do jogo, ao receber a marcação do volante do Lille, Benjamin André. O lance não foi tão agressivo, e o atleta adversário não recebeu cartão amarelo. No primeiro tempo, o jogador já havia marcado um gol e dado uma assistência. A partida terminou com vitória do PSG por 4x3.

Em divulgação através de um boletim médico, o PSG atualizou o quadro médico do jogador, sem falar no tempo de recuperação do atleta.

“Vítima de uma torção de tornozelo durante a partida contra o Lille, Neymar passou por uma ressonância magnética neste domingo, que não revelou fratura. Um novo exame para estudar a situação dos ligamentos será realizado dentro de 48 horas”, informou o clube em nota