Neymar sofre lesão no tornozelo e deixa jogo do PSG chorando

O atacante brasileiro Neymar deixou o campo lesionado durante a partida entre Paris Saint Germain e Lile, pelo Campeonato Francês. O atleta, que havia dado uma assistência e feito um gol, acabou machucado no início do segundo tempo, ao receber a marcação do volante Benjamim Andre. Neymar foi atingido no tornozelo e deixou o gramado chorando, amparado pelos companheiros e membros do departamento médico.

O jogador saiu de campo amparado por Mbappé. (Franck Fife / AFP)

A lesão deste domingo é muito semelhante à lesão sofrida pelo atacante durante a Copa do Mundo do Catar. Isso faltando menos de três semanas para a entrada do time nas oitavas de final da Liga dos Campeões, onde o adversário será o Bayern de Munique, na Alemanha. O time parisiense perdeu o jogo de ida por 1 a 0, no Parque dos Príncipes, e precisa reverter na casa do adversário, se quiser sonhar com a conquista inédita.

Embora o atacante tenha deixado o jogo chorando, o lance não foi considerado maldoso, dispensando inclusive o uso de cartão amarelo pelo árbitro da partida. Neymar foi batido por trás e acabou torcendo o tornozelo. Após o jogo, o técnico Christopher Galtier falou sobre o caso do atleta e disse que tem feito exames mais detalhados para verificar a gravidade da lesão.

"Sobre Ney, é provavelmente uma torção no tornozelo, vamos ver a gravidade. Ele está sendo examinado", disse, em conversa com a rádio RMC Sport. Neymar tem sofrido críticas durante a semana, por se envolver em jogos de pôquer após a derrota para o time alemão na Champions. Este ano, o brasileiro já marcou 18 gols e fez um total de 17 assistências nas competições disputadas.