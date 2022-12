Mbappé supera Haaland e é o jogador mais caro do mundo; brasileiro completa pódio

A artilharia da Copa do Mundo e as boas atuações no Mundial do Catar fizeram com que o atacante francês Kylian Mbappé, de 24 anos, ocupasse o posto de jogador mais valioso do planeta. Para atingir o topo do ranking, o atleta desbancou outro garoto, o norueguês Erling Haaland, de 21 anos.

VEJA MAIS

De acordo com o site Transfermarkt, Mbappé está sendo avaliado em 180 milhões de euros (o equivalente a mais de 1 bilhão de reais), enquanto Haaland é avaliado em 170 milhões (R$ 955 milhões). Os valores do francês aumentam consideravelmente depois dos três gols marcados na final da Copa do Mundo, diante da Argentina.

Vale destacar que, fechando o pódio, está o brasileiro Vinícius Júnior, avaliado em torno de 120 milhões de euros (R$ 674 milhões). Ele é o único brasileiro no top 10 dos jogadores mais caros do mundo.

Veja os 10 jogadores mais valiosos do mundo