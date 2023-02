Zagueiro brasileiro é criticado por entrada em Vinícius Júnior: 'Tá no esporte errado'; vídeo

O zagueiro brasileiro Gabriel Paulista, de 32 anos, que atua pelo Valencia, da Espanha, vem sendo criticado por brasileiros e espanhóis em sua conta do Instagram, após dura entrada no também brasileiro Vinícius Júnior, na última quinta-feira (2), quando sua equipe foi derrotada pelo Real Madrid.

Na última foto publicada pelo jogador, torcedores criticaram o zagueiro pelo lance que resultou na sua expulsão: “Vai praticar esporte de luta, tá no esporte errado”, escreveu um torcedor. “Tinha que passar uns cinco meses sem jogar. Nada justifica essa entrada e tá nítido que fez por querer”, escreveu outro.

A equipe de Gabriel Paulista já perdia pelo placar de 2x0, com gols de Marco Asensio e Vinícius Júnior. Aos 27 minutos do segundo tempo, o jogador entrou de maneira perigosa no atacante brasileiro, correndo o risco de machucar o companheiro de profissão. Veja o lance:

O jogador brasileiro pediu desculpas em sua conta do Instagram nesta sexta-feira (3): “Aceito as críticas e o alvo, não estou orgulhoso. Sou um jogador contundente, mas nobre. Respeito o Vinícius e não foi minha intenção machucá-lo. Estamos sofrendo muito neste grande clube, vivendo uma situação muito difícil e os nervos estão à flor da pele”, escreveu o jogador. Confira:

Gabriel Paulista teve uma curta passagem pelo futebol brasileiro. Surgiu na equipe Taboão da Serra, de São Paulo, e foi comprado pelo Vitória, da Bahia. Em 2013 foi vendido para o Villarreal, da Espanha, onde jogou até 2015, quando foi transferido para o Arsenal, da Inglaterra. Em 2017, foi comprado pelo Valencia, onde atua até os dias de hoje.

O zagueiro soma duas conquistas de Taça da Inglaterra, uma Taça da Espanha e uma Supertaça da Inglaterra. Nesta temporada do Campeonato Espanhol, jogou 12 vezes, marcou um gol, recebeu um cartão amarelo e um vermelho. Tem contrato com o Valencia até o final da temporada 2023/2024.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)