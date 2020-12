Lyon vence o PSG em clássico no Francês; Neymar leva tesoura e sai chorando com dores no tornozelo

O Campeonato Francês tem um novo líder. O PSG recebeu o Lyon para o clássico neste domingo e os visitantes venceram por 1 a 0 no Parque dos Príncipes, com gol de Tino Kadewere. Com o resultado, o Lille, que venceu na rodada, é o novo líder.

ERRO CRUCIAL

Jogando fora de casa, o Lyon tentou fechar os espaços do ataque do PSG para sair em lances rápidos. E em um erro da defesa parisiense, Kimpembe entregou nos pés Toko Ekambi, que rolou para Kadewere. O camisa 11 bateu na saída de Keylor Navas e marcou o gol da vitória do Lyon.

Kadewere (de joelhos) comemorando o gol (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

ATAQUE CONTRA DEFESANo segundo tempo, o PSG não tinha outra alternativa que não fosse sair para o ataque em busca do gol de empate. Novamente com uma boa defesa, o Lyon soube suportar a pressão. Em contra-ataques, o time de Rudi Garcia era perigoso e quase ampliou com Bruno Guimarães no fim do jogo.

PREOCUPAÇÃONo último lance da partida, um lance que preocupa o torcedor do PSG, mas também todos os brasileiros. Neymar tentou passar por Thiago Mendes, que deu uma tesoura no camisa 10. O craque parisiense foi substituído e deixou o campo de maca chorando. O volante do Lyon foi expulso.

Momento da lesão de Neymar (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

SITUAÇÃO

Com o resultado, o PSG perde a liderança para o Lille, que tem 29 pontos. Além de perder o primeiro lugar, o time da capital perde também a vice-liderança, que agora tem o Lyon, com os mesmos 29 pontos. O time de Thomas Tuchel aparece em terceiro, com 28 pontos.