Mbappé recebe quase o dobro comparado a Neymar e Messi; veja o top 10 salários da Europa

Campeonato Sul-Americano Sub-17

Colômbia x Uruguai: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (30/03) pelo Sul-Americano Sub-17

Colômbia e Uruguai jogam nesta quinta-feira pelo Campeonato Sul-Americano Sub 17; veja qual o horário do jogo e quais as prováveis escalações dos times