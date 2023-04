Ancelotti fala sobre 'caça' a Vinícius Junior e reitera: 'Meu futuro já está escrito até 2024'

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, comentou em entrevista coletiva sobre diversos assuntos, incluindo sua permanência no clube, a possibilidade de comandar a seleção brasileira e a caçada sofrida por Vinícius Junior dentro de campo. Ancelotti reiterou que seu futuro já está definido no Real Madrid até 2024 e que não sabe o que acontecerá após esse período.

Embora tenha sido considerado um alvo prioritário pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ancelotti deixou claro que sua prioridade é continuar no Real Madrid. Ele afirmou publicamente várias vezes que deseja cumprir seu contrato com o clube merengue, que vai até o meio de 2024. "Não é assim. Meu futuro já está escrito: até 2024. Depois disso, não sei".

O treinador também comentou sobre a caçada que Vini Junior sofre dentro de campo, destacando que é uma questão que deve ser combatida pela sociedade, incluindo casos de racismo. Ancelotti ainda ressaltou que os jogadores costumam dar muitas pancadas no brasileiro, mas que ele tem um físico forte e é capaz de aguentar. "Por um lado tem o que acontece dentro de campo e por outro, fora. Do lado de fora, é ruim para a sociedade, ainda mais com racismo... Uma sociedade moderna não pode ser assim. E dentro de campo, a verdade é que os jogadores dão muitas pancadas nele, é óbvio. Maradona ou Pelé também levavam muito, infelizmente. Nossa sorte é que Vinícius tem um físico forte e é capaz de aguentar", seguiu.

Em relação ao meia Modrić, que sofreu uma lesão no duelo contra o Girona, Ancelotti indicou que ele não deve jogar contra o Almería, mas não descartou sua participação na final da Copa do Rei, diante do Osasuna, no sábado seguinte, dia 6 de maio. Com uma desvantagem de 11 pontos para o Barcelona no Campeonato Espanhol, o Real Madrid enfrentará o Almería neste sábado, no Santiago Bernabéu.