Rodrygo revela brincadeira com Ancelotti sobre assumir a Seleção: 'Fazer a convocação juntos'

A ideia sobre o italiano Carlo Ancelotti assumir a Seleção Brasileira tem sido alvo de brincadeiras e conversas bem-humoradas entre o técnico e os jogadores brasileiros do Real Madrid, conforme disse o atacante Rodrygo, durante entrevista exclusiva à Globo.

"A gente brinca e fala: 'Pô, Mister, estamos te esperando lá'. Ele brinca que a gente vai fazer a convocação juntos. Os três, os quatro na mesma sala. Ajudar a convocar (risos). A gente fala mais no tom de brincadeira, mas toda brincadeira tem um pouquinho de verdade", disse Rodrygo.

VEJA MAIS



"A situação lá é difícil, tem que sair do Real Madrid para poder vir para cá. Então não dá para dizer antes como vai ser, mas claro que seria uma honra ter ele aqui", completou o atleta. Além dele, o Real Madrid tem em seu elenco os brasileiros Éder Militão e Vini Júnior. Segundo Rodrygo, Ancelotti mostra entusiasmo com a possibilidade:

"Quem não quer assumir a Seleção? Ele tem respeito pelo Real, mas, caso ele saia, acredito que ele seja um dos principais nomes para vir para cá", afirmou o brasileiro.

O italiano tem contrato com o clube merengue até maio de 2024. O próprio presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, deve ir até a Europa para negociar a contratação do técnico, cujo atacante rasgou elogios.

"Experiência, ganhou tudo. Sabe lidar com grupo e vestiário, isso é muito importante. Às vezes o treinador nem precisa ser o melhor técnico taticamente, dar as melhores palestras, o time já corre por ele. Ele é muito bom de vestiário e isso faz diferença. Ele é aquele treinador que faz o simples, não inventa muito. Faz o que tem que ser feito. Às vezes, a gente fica com muita tática, muito isso e aquilo e às vezes não é o que precisa. Ele não fica fazendo loucuras taticamente, faz o simples e vem dando certo".

Pênalti na Copa do Mundo

Durante a conversa, Rodrygo também falou sobre a saída da Seleção Brasileira da Copa do Mundo em 2022. O atacante era o mais jovem do elenco e assumiu a responsabilidade de abrir a cobrança de pênaltis contra a Croácia, nas quartas de final. Na ocasião ele perdeu a primeira chance, que resultou na eliminação.

"Em nenhum momento passou pela minha cabeça que poderia perder o pênalti. Foi uma surpresa, tinha feito os últimos cinco que tinha batido. Nunca fugi da responsabilidade, mas só erra quem bate e infelizmente aconteceu comigo e com o Marquinhos", disse, explicando em seguida o porquê foi o primeiro a bater.

"Gosto de começar batendo, por ter confiança também no meu pênalti, acho que bato bem, quando perguntaram eu falei: 'Vou bater'. A ordem eles decidiram lá. Eu falei: "se precisar bater o primeiro, eu bato". Me coloquei à disposição, eles decidem lá porque era o mais novo. Não vou chegar falando 'quero ser o primeiro, quero ser o último'. Apenas me coloquei à disposição, aí fizeram a ordem e eu comecei", explicou.

Embora tenha sido reserva, o jogador participou de todas as partidas no Catar. "Foi, acho que um dos momentos mais tristes da minha vida por tudo que a gente vinha fazendo na Copa, eu particularmente vinha jogando muito bem a Copa e sempre estava entrando e ajudando de alguma forma. Muita gente me mandava mensagens boas falando 'continua assim, você está indo super bem'. Eu estava confiante".

Neste sábado, o Brasil volta a campo para amistoso contra a seleção de Marrocos, a partir das 19h (Brasília).