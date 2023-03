Real Madrid completa 121 anos e clima não é de comemoração; Ancelotti pode deixar o clube

Nesta segunda-feira, 6 de março, o Real Madrid completa mais um ano desde sua fundação. Com 121 anos, o clube não está em um clima de comemoração. São mais de 180 minutos sem marcar gols, além de estar nove pontos atrás do rival Barcelona, que ocupa a primeira posição do Campeonato Espanhol.

No último domingo (6), o clube empatou em 0 a 0 com o Real Betis e viu o Barcelona disparar na tabela, faltando 14 rodadas para o fim do Campeonato Espanhol. O clube soma 53 pontos, contra 62 do Barça. A maior crise é no setor ofensivo, que não marca gols desde o dia 25 de fevereiro, quando a equipe empatou em 1 a 1 contra o Atlético de Madrid.

Após o empate, o Real Madrid tropeçou contra o Barcelona e perdeu de 1 a 0, em partida válida pela Copa do Rei. São 183 minutos sem marcar. Segundo informações do jornalista Mario Cortegana, que cobre diariamente o Real Madrid, o técnico Carlo Ancelotti foi cobrado pelo presidente do clube e não permanecerá no time caso não vença nenhum título - o Mundial de Clubes não conta.

Na Champions League a situação do Real Madrid é um pouco melhor. A equipe venceu o Liverpool por 5 a 2, na partida de ida pelas oitavas-de-final da competição, jogando na Inglaterra. Vinícius Júnior, que não marca desde agosto na competição nacional, balançou a rede duas vezes no confronto contra o time inglês.

Ancelotti, atualmente com 63 anos, é um dos nomes mais cotados para a seleção brasileira. O técnico vem sendo sondado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e é a primeira opção da entidade.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)