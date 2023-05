Messi não permanecerá no PSG, diz jornal espanhol

O jornal espanhol ‘Marca’ confirmou nesta quarta-feira (03), que Lionel Messi não permanecerá no PSG na próxima temporada. O argentino tem contrato com o time parisiense até junho deste ano e possui um leque de possibilidades para novos contratos em outros clubes.

No momento, Messi está suspenso dos trabalhos do Paris-Saint-Germain por duas semanas, devido a uma viagem à Arábia Saudita não comunicada ao time. Segundo o portal, o craque acredita que sua passagem pelo futebol francês chegou ao fim. Nna última terça-feira, o jornal também comunicou que a renovação não seria mais cogitada pelo PSG.

Dessa forma o Barcelona, antigo clube do craque é uma das possibilidades para o atleta. O time catalão tem Messi como favorito para retorno, mas negocia com a LaLiga para chegar em um acordo financeiro que respeite as regras de Fair Play Financeiro.De acordo com a lista feita pelo jornal francês ‘L’Équipe’, Messi é cogitado por gigantes ao redor do mundo, como o Al-Hilal, da Arábia Saudita e clubes da Ásia, América do Norte e América do Sul.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)