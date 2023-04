Neymar retorna ao Centro de Treinamento do PSG para seguir tratamento

O camisa 10 do Paris Saint-Germain, Neymar retornou ao centro de treinamento do time parisiense na manhã desta quinta-feira (27) para retirar a bota ortopédica e seguir com o tratamento após a cirurgia no tornozelo direito.

Em fevereiro, Neymar se machucou durante uma partida com o Lille, pelo Campeonato Francês e vinha se tratando desde então depois de passar por uma cirurgia interventora no início de março. Nas redes sociais, os médicos do PSG tranquilizaram os fãs do atleta e confirmaram que os exames são tranquilizadores e agora, o jogador dará início ao protocolo de reabilitação.

A última vez que Neymar ficou fora de campo foi na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo no Catar em 2022, na partida contra a Sérvia, onde teve um edema ósseo detectado.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)