Banda Na Vibe e Bárbara Labres são atrações no baile ‘Sem Kaô’, em Belém

A DJ Bárbara Labres desembarca em Belém para realizar o baile ‘Sem Kaô’, nesta sexta-feira (21) no Barka Belém, localizado no bairro do Reduto.

A artista é a queridinha dos famosos e já emplacou vários hits como os mais escutados nas plataformas de música, incluindo Neymar. Inclusive o jogador chegou para o jogo do Paris Saint-Germain no Campeonato Europeu, em 2020, ao som de 'É Rave', da DJ com WM. Com isso Bárbara Labres alcançou status mundiais.

Além disso, ela já emplacou músicas também com Gabily e MC Rebecca, a ‘Quer Saber Por Que?’, e com Flay, ganhadora do ‘The Masked Singer Brasil’ de 2023, chamado ‘Beat Gostosinho’.

Bárbara Labres é natural de Lajeado, no interior do Rio Grande do Sul, ela decidiu seguir a música quando foi morar no Rio de Janeiro. No Instagram, são mais de 3 milhões de seguidores, que além de acompanhar a vida musical da artista, fazem parte da rotina de influenciadora dela.

A mistura terá também a Banda Na Vibe, Celine, Hiroshi, DJ Lipe Couto, I Love Pagode e Big Band DBL.

“A gente está muito feliz de ter sido convidado para tocar no baile ‘Sem Kaô’, ao lado da Bárbara Labres, que é referência na música eletrônica brasileira. É uma festa para lá de eclética, porque vai ter pagode, funk, pop, swingueira, que é o nosso pagodão baiano. Vai ser uma mistura muito boa de ritmos, para todos os gostos. Tenho certeza que não há como ficar parado”, declara Leandro Lima, vocalista da Banda Na Vibe.

O grupo já separou um repertório com as músicas que estão em alta, como ‘Ai Preto’, de Bianka e L7NNON; ‘Na Movimentação’, de MC Livinho, ‘Lovezinho’, de Trayce, ‘Gostosinha é ela’, de Felipe Amorim, e ‘Roça em mim’, de Ana Castela.

“Estamos nos preparando muito para entregar mais ainda qualidade no show com dança, som, luz, iluminação, enfim, uma grande estrutura, que também é marca da nossa Banda Na Vibe. Então, para você que é fã, vem com a gente. Garanta seu ingresso, chame os amigos e vamos nos divertir”, finaliza Leandro Lima.

Este é o primeiro baile ‘Sem Kaô’, que promete mais edições. Vi a necessidade de trazer uma coisa diferente para Belém apesar da Bárbara Labres já ter vindo tocar uma única vez aqui, porém queria fazer algo muito bem organizado em um lugar novo com ela que está conquistando um grande espaço na cena do funk. Aonde ela passa ela arrasta multidões e é muito bem posicionada no mercado nacional e a primeira vez que veio foi um sucesso total”, disse Guinho, organizador do evento.

-Serviço:

Baile “Sem Kaô”

Data: hoje, 21

Horário: 21h

Local: Barka Belém (Antigo Villa Aurora – R. Gaspar Viana, 1259, Reduto)