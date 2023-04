'Vem logo, filho (a), estamos ansiosos por você!', declarou Neymar, ao anunciar gravidez da namorada

Ação contra a tuberculose

O governo federal criou um comitê interministerial voltado para elaborar medidas para eliminar a doença no país.



Cruzeiros estão em alta

A temporada de cruzeiros injetará, até o final deste mês, R$ 3,6 bilhões na economia brasileira, avalia entidade do setor.

"Vem logo, filho (a), estamos ansiosos por você!”

Neymar Jr., jogador de futebol, ao anunciar, pelo Instagram, a gravidez da namorada, a influenciadora Bruna Biancardi. O craque do Paris Saint-Germain também é pai de Davi Lucca, de 11 anos, fruto do antigo relacionamento com Carol Dantas.

SUDAM

EX-SENADOR

Batido o martelo. O ex-senador Paulo Rocha confidenciou a pessoas próximas que assumirá, nos próximos dias, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. A missão, segundo ele, é tornar o órgão mais ativo na atração de negócios para a região. Rocha também deve reunir os prefeitos da Amazônia para costurar um plano de trabalho para os municípios.

FATURAMENTO

NOTARIAL



O serviço notarial no Brasil bateu, em 2022, recorde de receita. Faturou R$ 25,9 bilhões. É o maior valor da série histórica iniciada em 2013. Os dados foram divulgados pela plataforma Justiça Aberta, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O montante anual arrecadado pelos cartórios supera o reservado no Orçamento neste ano para a maioria dos ministérios do governo federal. Está acima do dinheiro disponível para o Ministério da Fazenda (R$ 25,7 bilhões), o dos Transportes (R$ 24,5 bilhões) e o das Cidades (R$ 23,1 bilhões). O valor se iguala ao destinado pelo Orçamento à Justiça do Trabalho (R$ 26 bilhões) e supera a previsão orçamentária da Justiça Federal (R$ 15,5 bilhões).



VALORES



Cada cartório arrecadou, em média, R$ 2,1 milhões no ano passado. Alagoas foi o Estado com pior margem: média de R$ 531 mil por cartório. Já as serventias do Distrito Federal foram as mais rentáveis, com receita média de R$ 10,1 milhões cada. O Pará ficou na 17ª posição, com seus 348 cartórios e arrecadação média de R$ 1,2 milhão por serventia. Já o cartório com o maior rendimento do Brasil é o 9º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro: R$ 71,9 milhões só no 2º semestre do ano passado.



NÚMEROS



Apesar de vultosos, os números ainda não refletem toda a realidade do alto faturamento. É que apesar de ter sido aprovada há dois anos, a inclusão dos cartórios entre os órgãos que devem divulgar ativamente seu faturamento, obedecendo a Lei de Acesso à Informação, ainda não é cumprida.



TRANSPARÊNCIA



O CNJ já criou um grupo de trabalho para definir detalhes da aplicação da regra, mas, até agora, não é possível consultar os detalhes de arrecadação de cada cartório em seus sites.

MADEIRA

CORREÇÃO



A Justiça Federal no Pará retificou informação sobre a decisão que permite a Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) continuar fiscalizando e aplicando multa por falta de autorização de exportação.



PROCESSOS



Diferentemente do informado anteriormente, três mil não é o número de empresas atingidas pela ação, mas, sim, o total de processos. Segundo a Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará (Aimex), o total de empresas não chega a 20. A decisão foi do juiz José Airton de Aguiar Portela, da 9ª Vara da Justiça Federal, que indeferiu liminar em mandado de segurança coletivo impetrado pela entidade empresarial.

ESCOLA

SEGURANÇA



O programa Escola Segura, lançado pelo governador Helder Barbalho na segunda-feira (17), foi apresentado em Brasília, durante evento que reuniu, no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva; o senador Rodrigo Pacheco; a presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber; o procurador-geral da República, Augusto Aras; além de governadores e prefeitos. O programa paraense vai exigir investimentos de R$ 77 milhões e beneficiar 400 mil estudantes.



BOTÃO



Desde segunda-feira, 300 escolas paraenses passaram a contar com o aplicativo com o botão de alerta que permite enviar, em segundos, notificação com dados da escola, incluindo a localização precisa, para as autoridades.

FGTS

CORREÇÃO



O Supremo Tribunal Federal (STF) deverá julgar amanhã a definição da taxa de correção monetária do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em ação aberta pelo partido Solidariedade, que tramita desde 2014. Os ministros podem decidir se os valores do FGTS deveriam ter sido corrigidos pela inflação e não pela Taxa Referencial (TR). Advogado especialista em direito previdenciário ouvido pela coluna afirma que o julgamento pode representar “uma forma de vantagem financeira para os trabalhadores”, já que a TR não acompanha a inflação desde 1999.

Em Poucas Linhas

► Os Sindicatos de Jornalistas do Pará e dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação Pública do Pará (Sintepp) promovem hoje o debate “Espetacularização da Violência no Ambiente Escolar”, às 19h, no auditório do Sintepp. Em pauta, o contexto atual de ameaças nas escolas, a cobertura da mídia e o papel de profissionais da educação para prevenção e enfrentamento à violência.

► A Justiça do Trabalho realizará, neste mês, atendimento itinerante em 20 cidades paraenses. Além do Tribunal Regional do Trabalho, o atendimento vai reunir Ministério do Trabalho, INSS, TJPA e Tribunal Regional Eleitoral do Pará.

► Marcado para hoje, foi adiado por tempo indeterminado o teste com a corda que deve ser utilizada nas procissões do Círio de Nazaré deste ano.

► O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloizio Mercadante, está entre os convidados para a Conferência Internacional Amazônia e Novas Econômicas, que será realizada em Belém, entre 30 de agosto e 1º de setembro deste ano.

► A Secretaria Municipal de Meio Ambiente começa amanhã, em Mosqueiro, operação para orientar e fiscalizar vendedores, comerciantes e donos de bares e restaurantes. Serão cobradas licenças de funcionamento e apurados possíveis crimes ambientais.

► O senador paraense Zequinha Marinho usou as redes sociais para reclamar do adiamento da sessão de instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro deste ano. A decisão foi tomada pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Zequinha tem trabalhado junto a seu partido, o PL, para integrar a comissão. Nos bastidores, as informações são de que o governo tem trabalhado contra a instalação da CPMI porque teme que uma apuração, neste momento, possa mobilizar o Congresso e travar a votação de pautas importantes para o Executivo.