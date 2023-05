Barcelona pensa em Gabri Veiga caso não consiga repatriar Messi

O retorno de Messi para o Barcelona sem dúvidas é um dos maiores desejos do time, que enfrenta uma negociação difícil para ter o camisa 10 de volta. No momento, o clube catalão está em negociação com a La Liga, em busca de uma solução que permita a volta do jogador sem infringir as regras de Fair Play Financeiro.

Preparado, o Barça já tem um plano B caso a negociação não ocorra como esperado: a contratação de Gabri Veiga, meio campista do Celta de Vigo. Segundo informações da imprensa espanhola, o clube catalão teria mais chances de fechar o contrato por conta da proximidade entre Pini Zahavi, agente do atleta, e Laporta, presidente do Barcelona.

Além do clube catalão, Veiga é cobiçado por outros gigantes da Europa. De acordo com o jornal ‘As’, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Bayern de Munique e Manchester United játeriam conversado com o estafe do jogador.

O atleta espanhol tem uma cláusula de rescisão avaliada em R$40 milhões de euros e soma 32 jogos, 9 gols e quatro assistências na temporada atual.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)