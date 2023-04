CR7 ignora polêmicas e aparece fotografando treino do Al-Nassr

Após ter recebido críticas e até um processo de deportação da Arábia Saudita devido às últimas polêmicas, Cristiano Ronaldo apareceu de bom humor no treino do Al-Nassr no último domingo (23). Na ocasião, o jogador virou fotógrafo do time e registrou os funcionários e companheiros de partida.

Nas redes sociais, o clube árabe compartilhou o resultado da experiência de Cristiano e alguns cliques feitos pela própria equipe; confira

Na semana passada, o camisa 7 foi alvo de críticas e gerou polêmica na Arábia Saudita após a derrota do Al Nassr para o Al Hilal, pelo Campeonato Saudita. Durante a partida decisiva, o atacante fez um gesto obsceno aos torcedores que gritavam por Messi, além de ter dado um mata-leão em Cuellar, ex-jogador do Flamengo.

No momento o jogador está enfrentando um processo que pede sua deportação da Arábia Saudita. A advogada Nouf Bin Ahmed, que considera o ato “indecente” e “requer prisão e deportação quando cometido por um estrangeiro”, ofereceu denúncia ao Ministério Público do país. O atacante já recebeu o encaminhamento da ação.

Aos 38 anos, o português deixou o Manchester United em dezembro de 2022 para estrear no futebol da Arábia Saudita e, segundo a imprensa, o salário do jogador eleito cinco vezes o melhor do mundo é de R$173 milhões, equivealente a R$1,1 bilhão.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)