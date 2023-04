Após polêmicas em campo, Cristiano Ronaldo é processado com pedido de deportação da Arábia Saudita

Parece que o comportamento de Cristiano Ronaldo em campo no último jogo do Al-Nassr, não agradou torcedores e alguns sauditas. Após a derrota para o Al-Hilal, na Liga Saudita, o jogador fez um gesto obsceno após ouvir a torcida gritar por Lionel Messi, enquanto saía de campo. Após o caso, uma advogada saudita protocolou um processo na justiça pedindo a deportação do português.

“Não acompanho o esporte. Se os torcedores do Al Hilal provocaram Cristiano Ronaldo, ele não soube responder. A conduta de Cristiano constitui um delito. Um ato publicamente indecente que requer prisão e deportação quando cometido por um estrangeiro. Iremos apresentar uma petição ao Ministério Público nesse sentido”, disse a advogada.



VEJA MAIS

Durante a partida, o português ainda aplicou um “mata leão” no colombiano Cuéllar, ex-Flamengo, e jogador do Al-Hilal. Após o ato, Ronaldo recebeu um cartão amarelo. Em resposta à imprensa, o Al-Nassr afirmou que Cristiano Ronaldo também se machucou durante o lance.

“Ronaldo sofreu uma lesão. O lance com Gustavo Cuéllar causou uma lesão numa zona sensível. Quanto às exigências dos torcedores, eles são livres de pensar o que quiserem”, disse o clube em nota.