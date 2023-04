Cristiano Ronaldo se irrita e faz gesto obsceno após derrota de Al-Nassr

Cristiano Ronaldo não ficou muito contente após a derrota do Al-Nassr para o Al-Hilal, de 2 a 0, nesta terça-feira (18). No final da partida, os torcedores do time adversário provocaram o atacante chamando por Messi, maior rival do português.

Depois da partida contra o Al-Hilal, CR7 saiu cabisbaixo do campo e foi recepcionado com gritos de torcedores, que entoaram “Messi, Messi, Messi”. Em resposta, o camisa 7 fez um gesto obsceno para os torcedores, levantando a mão à genitália e sorrindo ironicamente. Antes da ocasião, o jogador já havia dado um mata-leão em Cuellar, ex-jogador do Flamengo. O lance perigoso irritou ainda mais os torcedores, que não pouparam CR7 no final da partida.

A atitude foi vista como imprópria e, nas redes sociais, alguns sauditas e jornalistas têm cobrado a federação do país por uma punição justa ao jogador e até o momento, não houve manisfestação do time ou to atacante.

