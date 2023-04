Zidane é sondado pelo Al-Nassr a pedido de Cristiano Ronaldo, afirma jornal

A parceira de Zinedine Zidane (50) e Cristiano Ronaldo (38) no Real Madrid pode ser considerada uma das melhores que o futebol de clubes já viu. Na primeira passagem do treinador francês no clube, entre 2016 e 2018, a dupla conquistou quase uma dezena de títulos, além de resultados individuais fantásticos por parte do atacante português.

Após a demissão do treinador Rudi Garcia na última semana, o Al-Nassr pode contratar Zidane, a pedido de Cristiano Ronaldo, que está jogando pelo clube saudita desde o início de 2023. A informação foi publicada pelo jornal espanhol “Marca”. Atualmente, a equipe ocupa a 2ª posição do Campeonato Saudita, com 53 pontos, três a menos que o líder Al-Ittihad.

Cristiano Ronaldo e Zidane fizeram parte de um dos projetos mais fortes da história do futebol mundial. Durante a primeira passagem do treinador na equipe espanhola, a equipe conquistou:

3x a Liga dos Campeões;

2x a Supercopa da UEFA;

2x o Mundial de Clubes;

1x a La Liga;

1x a Supercopa da Espanha.

Também no mesmo período o atacante português conquistou diversos prêmios individuais: foi eleito o melhor jogador do mundo em 2016 e em 2017.

Zidane está livre no mercado desde a metade de 2021, quando deixou o clube espanhol. A segunda passagem, entre 2019 e 2021, não foi tão vitoriosa. O treinador conquistou uma vez o Campeonato Espanhol, em 2019-2020, e uma Supercopa da Espanha na mesma temporada.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)