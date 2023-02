Jogando na Arábia, Cristiano Ronaldo veste trajes típicos e segura espada para celebração especial

Em celebração pelos 300 anos de fundação do estado saudita, Cristiano Ronaldo e outros jogadores do clube árabe Al Nassr, como os brasileiros Luiz Gustavo e Anderson Talisca, participaram de uma celebração promovida pelo time no estádio do clube.





Ronaldo, que foi contratado recentemente pelo clube com o maior salário da história do futebol e já contabilizou cinco gols em cinco jogos pelo time, apareceu sorridente nas fotos divulgadas por meio das redes sociais do Al Nassr.