Atriz Georgina Rodriguez, namorada de Cristiano Ronaldo, brilha em evento na Arábia Saudita

A atriz espanhola Georgina Rodriguez, namorada de Cristiano Ronaldo que entrou para o time Al-Nassr, da Arábia Saudita, surgiu no tapete vermelho do Joy Awards, premiação dos criadores de entretenimento árabe. Ela estava desacompanhada do jogador português.

Georgina, que está vivendo no país com o namorado e adotou hábitos da cultura árabe. No evento, ela usou um vestido longo azul marino com fenda na perna. Ela completou o visual com um lenço na cabeça, na mesma cor do vestido, conforme a tradição atribuída às mulheres no mundo árabe.

A atriz finalizou o look com um escarpin prata e um conjunto de brincos e colar brilhantes.

Georgina compartilhou fotos no Instagram e legendou: "Joy awards 2023. Obrigada a todos, amo vocês, Arábia Saudita".