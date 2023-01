Após derrota na Arábia Saudita, torcedores do Al-Nasser pisoteiam camisa de Cristiano Ronaldo; video

Cristiano Ronaldo chegou a pouco tempo na Arábia Saudita, mas a paciência dos torcedores do Al-Nassr já parece ter acabado. Após a derrota do clube para o Al-Ittihad, que resultou na eliminação do Al-Nassr da Supercopa Saudita, torcedores foram filmados pisoteando camisas com o nome do craque português.

Assista

Para piorar a situação de CR7, o técnico do Al-Nasser, Rudi Garcia, ainda criticou a atuação do jogador após a derrota. O comandante lembrou uma chance perdida pelo português.

"Cristiano falhou em uma oportunidade de gol que poderia ter mudado o rumo da partida no primeiro tempo, mas parabenizo o Al-Ittihad. Foram melhores que a gente até o intervalo. Perdemos a Supercopa, mas seguimos em primeiro no campeonato", disse.