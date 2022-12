Carrasco na Copa de 1998, Zidane é cotado para assumir a Seleção Brasileira, afirma jornal

Mais um nome entrou para alista de técnicos estrangeiros que podem comandar a Seleção Brasileira de futebol a partir de 2023. O jornal francês “L’Équpe”, informou que o ex-jogador e ídolo francês, Zinedine Zidane, é um doa candidatos à vaga deixada pelo técnico Tite.

Segundo o jornal, Zidane atende aos requisitos exigidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Zidane está livre no mercado e possui respeito no cenário mundial, além de experiência no Real Madrid, clube que conduziu na conquista de três Ligas dos Campeões da Europa.

Zidane, de 50 anos, só treinou um clube na carreira, que foi o Real Madrid, de 2016 a 2021. Outros nomes também compõe uma possível lista da CBF, foi publicada pelo periódico francês, como o argentino Marcelo Gallardo e Mauricio Pochettino. O alemão Thomas Tuchel também aparece na lista, além dos espanhóis Roberto Martínez e Rafa Benítez. O português José Mourinho interessa à CBF, além do italiano Carlo Ancelotti.