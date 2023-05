Após derrota do PSG, Messi não treina e viaja à Arábia Saudita; veja

No último dia 30, o Paris Saint Germain perdeu para o Lorient por 3 a 1, em partida do Campeonato Francês. Logo após o revés, o atacante argentino deixou o país e não participou do treino desta segunda-feira (1), segundo informou o jornal L'Équipe. Ele teria viajado para a Arábia Saudita, mas o noticiário não confirmou se houve a liberação do clube.

A derrota fez com que o Olympique se aproximasse na tábua classificatória. Depois do insucesso, Lionel Messi foi flagrado no aeroporto da capital Riade, agora conforme o Le Parisien, e postou uma foto no Instagram, exaltando a natureza do país árabe, em uma parceria comercial com a empresa de turismo oficial.

O campeão do mundo é embaixador do turismo no país e já havia ido até lá recentemente. Assim, a atual ida seria uma obrigação contratual do atleta de 35 anos. Os jogadores do PSG folgam nesta terça-feira (2) e se reapresentam na quarta (3). O próximo jogo será no domingo (7), contra o Troyes, pela 34º rodada da Ligue 1.

SAIBA MAIS



Interesse saudita

O nome de Lionel Messi vem sendo pronunciado por diversas vezes no mundo árabe. O interesse teria ocorrido na esteira da ida de Cristiano Ronaldo para o Al Nassr. O interessado no argentino seria o Al Hilal, que chegou a ventilar uma proposta de R$ 1,2 bilhão por ano.

A oferta, todavia, teria sido negada pelo atacante, de acordo com o jornal espanhol Marca. Isso teria ocorrido em março. Messi teria descartado a possibilidade. O interesse atual do atleta é permanecer no futebol europeu, onde tem convites, incluindo do Barcelona, completou a TyC Sports.