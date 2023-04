Messi no Barcelona? La Liga permite contratação do argentino, mas com certas condições

Messi é um dos jogadores mais cotados para voltar para o Barcelona na temporada de 23/24. O jogador tem contrato até junho deste ano com o Paris-Saint-Germain. O vice-presidente desportivo do clube já confirmou estar em negociação para a contratação do argentino, mas apesar de ser o grande desejo dos torcedores do clube catalão, o Barça ainda precisa respeitar o Fair Play Financeiro da Uefa e as regras de inscrição da La Liga.

De acordo com o jornal esportivo “Sport”, o Barcelona chegou a um acordo com a liga espanhola e o jogador teria que receber R$25 milhões de euros, equivalente a R$140 milhões por ano. A quantia seria quatro vezes menor em relação ao que ganhava quando vestia a camisa 10 do Barça.

Javier Tebas, presidente da La Liga, teria se interessado pela volta do craque do time catalão e questionou o Laporta, presidente do Barcelona, sobre o andamento das negociações. Ainda segundo o jornal esportivo, a proposta do Barcelona é de duas temporadas, com uma cláusula que permite o jogador rescindir unilateralmente o contrato após o primeiro ano. Lionel Messi fica no PSG até junho deste ano e já é favorito de grandes times, como o time da Arábia Saudita Al-Hilal, que estaria oferecendo cerca de R$ 2 bilhões anuais para o jogador e o MSL (Major League Soccer), dos EUA.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)