Após goleada para o Real Madrid, Barcelona estuda reformulação e mira Messi e Bernardo Silva

A goleada sofrida para o Real Madrid, em pleno Camp Nou, não foi bem digerida no Barcelona. O placar elástico de 4 a 0 trouxe à tona o debate sobre a reformulação no clube, que vem acumulando sucessivas derrotas, entre elas a eliminação na fase de grupos da Champions League pelo segundo ano consecutivo e a queda na Liga Europa, ao ser eliminado pelo Manchester United. A discussão leva em conta a necessidade de reforços de peso.

De acordo com o jornal "Sport", da Espanha, o Barcelona planeja reforçar o elenco na próxima temporada com nomes de maior expressão, entre eles um certo Lionel Messi, craque do PSG, e Bernardo Silva, do Manchester City. Para tanto, o clube tem o desafio de equilibrar as contas e se enquadrar no Fair Play financeiro da Uefa, e no limite salarial imposto na LaLiga.

Nos bastidores do clube é certo que o atual elenco tem evoluído na temporada, sobretudo pelo bom desempenho de jovens atletas nas 23 vitórias em 27 partidas pelo Campeonato Espanhol. Apesar disso, é dito que faltam jogadores de renome para decidirem grandes partidas, contra os times mais poderosos da Europa. Por conta disso, o clube oficializou interesse em Messi, através do vice-presidente esportivo.