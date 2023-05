Lugano afirma que Copa do Mundo de Messi foi roubada e critica arbitragem: ‘Mão amiga’

Lugano, ex-zagueiro da Seleção Uruguaia, questionou a vitória dos argentinos na Copa do Mundo do Qatar. Para o ídolo do São Paulo, Diego Lugano, a Argentina só ganhou a competição porque a arbitragem foi ‘mão amiga’.

Em entrevista ao programa de rádio ‘Fútbol por Carve’, Lugano disse que os juízes ajudaram a Argentina a ser campeã mundial. “Não há dúvida de que eles lhe deram uma mão amiga. Tiveram seus méritos, mas dos cinco pênaltis que deram, quatro não foram. Totalmente forçados”, contou.

Para o uruguaio, o juiz passou a ter um “poder excessivo” de interpretação desde a introdução do VAR. “Em um jogo pode haver 20 pênaltis ou nenhum. Eu disse isso ao careca Pierluigi (ex-árbitro e membro da Uefa) na Copa do Mundo. Acontece na Argentina. Não viram o pênalti do Boca contra o River?”, completou.

Lugano ainda enfatizou a postura dos jogadores, e ressaltou que o VAR traz mais dúvidas do que justiças no campo. “O que me preocupa é que os jogadores não se movimentam para dar a sua opinião. Não pode um clássico ou um jogo ser definido por tamanha estupidez. Está definido um campeonato, o futuro de um jogador ou treinador. Obriga o juiz a intervir em jogadas estúpidas”, finalizou.

Argentina na Copa do Mundo do Qatar

A Argentina venceu a Copa do Mundo depois de derrotar a França nos pênaltis. No total, foram cinco pênaltis marcados a favor da Argentina, o que estabeleceu um novo recorde em Copas do Mundo.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)