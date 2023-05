Neymar teria participado de festa do Barcelona em comemoração a conquista do Campeonato Espanhol

Os jogadores do Barcelona comemoraram de forma merecida a conquista do Campeonato Espanhol, pela 27ª vez, após derrotar o Espanyol por 4 a 2, no último domingo (14). E a festa para celebrar o título, o time teve um convidado especial, o brasileiro Neymar Jr., que já jogou no Barça entre 2013 e 2017.

Segundo a imprensa catalã, o atacante brasileiro teria ido a uma balada local, onde estariam os ex-companheiros de equipe, como o goleiro Ter Stegen, o lateral Jordi Alba, e os meias Busquets e Sergi Roberto. As comemorações do título se dividiram e aconteceram também em outros dois lugares: uma festa no Porto Olímpico de Barcelona e uma reunião em um restaurante.

Neymar costuma visitar Barcelona frequentemente para ver o filho Davi Lucca, que mora na cidade desde 2021 com a mãe, Carol Dantas. A chegada do jogador em um aeroporto da cidade foi registrada pelo canal Twitch Jijantes FC, que acompanha notícias do Barcelona.

VEJA MAIS

Volta para o Barça?

Segundo a imprensa francesa, o Paris Saint-Germain pretende negociar o atacante brasileiro na próxima janela de transferências, apesar do contrato do jogador valer até 2027. O brasileiro não teria se oposto à transferência, mas ainda prioriza ficar em Paris por enquanto.

No entanto, a volta para o Barcelona seria improvável, por conta da situação financeira do clube. O time catalão precisa de adequar ao Fair Play da LaLiga, e adequar à folha salarial. Porém, no momento, a prioridade é ter Lionel Messi de volta.

O brasileiro não joga com o PSG desde fevereiro, quando sofreu uma lesão no tornozelo direito durante o jogo contra o Lille. Ele só deve retornar na próxima temporada, já que o Paris só tem o Campeonato Francês para disputar até o fim de 2023.