Técnico do PSG nega comentários sobre suspensão de Messi e critica protestos contra Neymar

Pela última semana, o PSG tem enfrentado uma crise dentro e fora do campo. Nesta segunda-feira (01), Messi foi suspenso do time por duas semanas devido à uma viagem para a Arábia Saudita e em meio à polêmica, torcedores do time têm feito uma série de protestos na frente da casa de Neymar devido às quatro derrotas to clube.

Christophe Galtier, técnico do Paris Saint-Germain, comentou sobre a situação em uma entrevista coletiva nesta sexta-feira (05), e foi o primeiro a se pronunciar sobre a suspensão de Messi, não comunicada oficialmente pelo clube.

Na ocasião, Galtier desviou das questões sobre Messi, mas não deixou de criticar o fato de que os protestos tenham chegado à frente da casa de Neymar, mesmo compreendendo a raiva dos jogadores. “Posso entender se demonstramos aqui, em frente ao trabalho, em frente ao escritório, no Parque dos Príncipes depois de uma partida. Mas não na frente da casa de um jogador”, afirmou.

Quanto à suspensão do argentino, o treinador apenas confirmou que Messi recebeu uma punição do clube, mas negou que a decisão tenha partido dele, e também a conversar sobre o assunto ou o futuro do jogador, que termina o contrato em junho deste ano.

“Fui informado pela minha administração no início da semana da decisão tomada pela administração de suspender o Leo. Uma vez informado, assumi a responsabilidade de não comentar”, disse.

Suspensão

De acordo com a imprensa francesa, o episódio com Messi teria sido decisivo para a não renovação de contrato do atacante com o time parisiense. Na segunda-feira, Messi viajou para a Arábia Saudita sem ter recebido autorização e ainda no dia de treino após a derrota para os Lorient. Messi é embaixador de Turismo na Arábia Saudita, o que foi motivo de controvérsia desde o ano passado.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)